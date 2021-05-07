السعودية | لقاح كورونا.. شرط دخول الموظفين إلى مقار العمل في السعودية

شكرا لقرائتكم لقاح كورونا.. شرط دخول الموظفين إلى مقار العمل في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الجمعة، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات "العام والخاص، غير الربحي" إلى مقرات العمل.

وطالبت الوزارة كافة القطاعات بحث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح، للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1090) حالة مؤكدة ،وتعافي (982) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9785) حالة، منها (1333) حالة حرجة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، مشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ (423406) حالة ووصل عدد حالات التعافي إلى (406589) حالة، كما تم تسجيل عدد (14) حالة وفاة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7032) حالة.

ونصحت الوزراة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.