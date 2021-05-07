شكرا لمتابعة خبر عن رئيس شؤون الحرمين يستقبل وزير الإعلام المكلف والوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الأستاذ أحمد نجيب محمد عساف بالمسجد الحرام.

وأكد السديس حرص حكومة المملكة على العناية بالحرمين الشريفين، وتهيئة كل الخدمات لقاصديهما، من خلال الرعاية الكبيرة والتوجيهات السديدة، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اُتخذت لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين.

وأبرز الأهداف التي تعمل من أجلها الرئاسة العامة، الهادفة لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية، ونشر تعاليم الإسلام وقِيَمه من خلال الارتقاء برسالة الحرمين الشريفين، والعمل على أن يكونا منبري هدىً يشعان بمنهج الوسطية والاعتدال في نشر رسالة الإسلام وسماحته، وإبراز الصورة الحضارية المشرقة لتعاليم الإسلام وأخلاق المسلمين.