شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تشترط الحصول على اللقاح للحضور لمقرات العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا ، سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي إلى مقرات العمل.

ودعت الوزارة كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات، على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا علما أن الوزارة ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدأ التطبيق قريبا.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية حرصا على سلامة العاملين والمراجعين للعمل في بيئة عمل آمنة وصحيا.