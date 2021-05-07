شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الأمير خالد بن سلمان يبحث مع قائد الجيش الباكستاني آفاق التعاون بين البلدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا؛ حيث بحثا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر" : "‏رحبّت بأخي الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني في زيارته إلى المملكة".

وأضاف نائب وزير الدفاع: "بحثنا آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا والعلاقات الدفاعية مع جمهورية الباكستان الشقيقة، وحرص بلدينا المشترك على كل ما يخدم أمن واستقرار المنطقة" .