بينهم سيدة وأبناؤها الخمسة.. وفـاة 8 فلسطينيين جراء حريق بجدة

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تـوفي 8 فلسطينيين بينهم سيدة وأبناؤها الخمسة؛ جراء حريق اندلع في مقر إقامتهم بمدينة جدة. وأوضحت القنصلية العامة لدولة فلسطين بجدة، أن المتوفين بالحريق هم زوجة وابنة المواطن إسلام صبحي دحلان، وزوجة المواطن نادر أحمد عيوش، وأطفاله الخمسة. وقدم السفير الفلسطيني في المملكة بسام عبد الله الآغا، التعازي لذوي الضحايا وأبناء الجالية الفلسطينية على هذا الحـادث الأليم. Source akhbaar24





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