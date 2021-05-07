- 1/3
- 2/3
- 3/3
︎
.
أفاد مراسلنا في العراق بأن حريقا كبيرا اندلع في سوق وسط العاصمة بغداد، وتم استنفار فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.
وذكر مراسل RT أن الحريق اندلع في سوق الجمعة بمنطقة النهضة ببغداد، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.
وأشار إلى أن السوق يضم الأثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية.
وأفاد بأن مديرية الدفاع المدني أرسلت 30 فريقا للسيطرة على الحريق.
ونجم حريق اندلع قبل أيام في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد عن انفجار عبوة أوكسجين، مما أودى بحياة 82 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر حريق كبير يلتهم سوقا وسط بغداد وفرق الدفاع المدني تستنفر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.