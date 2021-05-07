«الفلك الدولي»: حطام الصاروخ الصيني لن يُشكل خطرًا وسيمر فوق السعودية والخليج

︎

.



كشف مركز الفلك الدولي لرصد سقوط الأقمار الصناعية على الأرض، اليوم الجمعة، عن مرور حطام الصاروخ الصيني الذي فقدت السيطرة عليه فوق السعودية ومنطقة الخليج العربي، لافتًا إلى أن عبور الحطام لن يُشكل خطرًا.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضح المركز عدم قدرة أي جهة في العالم على معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه هذا الحطام، إذ إن عملية التنبؤ هذه يشوبها العديد من عوامل عدم الدقة لأسباب مختلفة منها معرفة الهيئة التي سيدخل فيها الحطام إلى الغلاف الجوي، ومعرفة كثافة الغلاف الجوي العلوي بدقة لحظة الدخول إذ إنها تتغير بتغير النشاط الشمسي.

وفي 29 أبريل الماضي، أطلقت الصين صاروخًا فضائيًّا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملًا معه القطعة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية (Tianhe)، وكان إطلاق هذا الصاروخ أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة. ويتكون الصاروخ هذا من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط.

وكان من المزمع إعادة هذه المرحلة الرئيسية من الصاروخ بشكل متحكم به، إلا أن الصين فقدت التحكم بها وستعود وتسقط على الأرض بشكل غير متحكم به، وهي تدور حاليًا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة. ويشار إلى أن الصاروخ قد نجح في مهمته بوضع القطعة الرئيسية من محطة الفضاء الصينية في مدارها إلا أنه فشل في إعادة نفسه نحو الأرض بشكل متحكم به.