الاتحاد يدرس إقامة معسكر في أبها

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كشفت مصادر عن دراسة المدير الفني لنادي الاتحاد، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي قرار إقامة معسكر في مدينة أبها.

ويدرس كاريلي بالتعاون مع إدارة الكرة وفقاً لـ”الرياضية” إجراء معسكر قصير في مدينة أبها بعد مباراة ضمك، وذلك بسبب مواجهة الفريق الفريقين في المدينة ذاتها أيضًا، حيث تفصل بين المواجهتين 5 أيام فقط.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق أقل نقطتين فقط عن الهلال والشباب المتصدرين للمسابقة.

Source akhbaar24

