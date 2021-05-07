التطبيق بعد عيد الفطر.. «النيابة العامة» تشترط تلقّي لقاح كورونا للدخول لمقراتها

اشترطت النيابة العامة على موظفيها والمراجعين تلقى لقاح كورونا للدخول لمقراتها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، ويتم التطبيق بدءًا من بداية الدوام الرسمي بعد عيد الفطر المبارك.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت النيابة العامة: تهيب النيابة العامة بالعموم للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، وتلفت عناية موظفيها ومراجعي مقراتها إلى اشتراط تلقي لقاح كورونا وتفعيل تطبيق «توكلنا» للدخول لمقراتها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية وسبق الموعد اعتباراً من بداية الدوام الرسمي بعد عيد الفطر المبارك، نسعى معاً لعودة الحياة لطبيعتها.