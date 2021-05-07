القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود سرقوا محتويات مستودعين بجدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر.

قام المتهمون بكسر أبواب مستودعين، بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما، التي تقدر بمبلغ (1.100.000) ريال، وعثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.