نائب وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش الباكستاني

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ وخصوصًا في الجوانب العسكرية والدفاعية، كما بحثا سُبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضره من الجانب الباكستاني الوفد المرافق لمعالي قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية.
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