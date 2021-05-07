المصلون يؤدون صلاة التهجد ليلة 25 رمضان بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وتبعه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين.

التوسعة السعودية الثالثة

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التهجد والتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام وأدوار المطاف عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة، وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

منظمة متكاملة من الخدمات

أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التهجد لليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة، ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.



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