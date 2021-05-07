السعودية | رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارة رسمية للسعودية الجمعة

شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارة رسمية للسعودية الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان زيارة رسمية إلى السعودية، الجمعة، تلبية لدعوة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتشهد الزيارة، التي تستمر يومين، بحث ملفات مهمة، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وكذلك مناقشة عدد من المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعود العلاقات بين الجانبين إلى ابريل 1940، أي قبل سبع سنوات من استقلال باكستان عن التاج البريطاني، لتتجه بعد استقلالها عام 1947 نحو آفاق جديدة من التعاون والصداقة، وتكون الحليف المسلم الأقرب للسعودية، التي بدورها كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة باكستان وحدودها.

وحرصت قيادتا السعودية وباكستان لأكثر من سبعة عقود على تعزيز علاقات البلدين التي ارتقت لمستوى "الشراكة الإستراتجية" في مختلف المجالات.

وللشراكة بين السعودية وباكستان أدوار فاعلة في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية على مستوى العالم كعضوين مؤسسين لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب مساعيهما من أجل السلام والأمن الإقليمي والعالمي، ملتزمين بمواصلة مكافحة التطرف والإرهاب.

وتهتم المملكة بتنمية وازدهار باكستان، حيث قدم الصندوق السعودي للتنمية العديد من المساعدات التنموية لإسلام آباد.

وكانت السعودية المحطة الأولى لرئيس الوزراء الباكستاني خان، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١٨، كما زارها أربع مرات عام ٢٠١٩، في دلالة على اهتمامه بتعزيز العلاقات مع المملكة وقيادتها.