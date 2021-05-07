شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء المحصنين والمتعافين من فحص «كورونا» لدخول البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأكيدا لما نشرته ”الخليج 365”، أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس «كورونا» بمملكة البحرين، أمس، أنه في إطار المراجعة الدورية للإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، وبعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، تقرّر بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك إلغاء فحص فيروس كورونا «PCR»، عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس «كورونا»، أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

بطاقات إثبات

وأوضح الفريق الوطني الطبي برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد آل خليفة، أنه فيما يتعلق بالدول التي تجمعها ومملكة البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، فقد تقرر أيضًا إلغاء فحص فيروس كورونا «PCR» عند الوصول للمتطعمين، وقبول شهادة التطعيم المعتمدة في تلك الدول، وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي.

«مجتمع واعي»

وجدد الفريق التذكير بما تم الإعلان عنه مسبقًا عن إلغاء الفحص عند العودة من السفر للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من المتطعمين والمتعافين وذلك من خلال إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق «مجتمع واعي» بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين يستمر إجراء فحص الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر لغير المتطعمين وغير المتعافين من المواطنين والمقيمين.

زيارة ميدانية

من ناحيته، زار مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد نواف النفيعي، أمس، إدارة جوازات جسر الملك فهد، والتي شملت مرافق المنفذ «القدوم والمغادرة»، وقف خلالها على الجاهزية بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الخامس من شهر شوال المقبل، الموافق 17 مايو 2021م.

مسارات جديدة

واطلع العميد النفيعي على آلية تجهيز 10 مسارات جديدة في جوازات جسر الملك فهد في مسار الخروج التي تساعد بشكل كبير على تسهيل حركة المسافرين، وجرى تجهيز وتشغيل وحدة مراقبة تلفزيونية جديدة مدعومة بكوادر بشرية مدربة تؤدي دورها في مراقبة تنظيم وإنتاجية العمل وترتبط مباشرة بمدير جوازات المنطقة.

دقة وإتقان

وأكد لمنسوبي ومنسوبات جسر الملك فهد، ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مثمنًا الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين.

منافذ دولية

كانت مصادر بحرينية كشفت لـ«اليوم» عن صدور بيان من الجهات ذات العلاقة؛ لتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين عبر جسر الملك فهد، إلى مملكة البحرين، بعد قرار المملكة العربية السعودية بفتح المنافذ الدولية ابتداء من 5 شوال المقبل.

ضمان السلامة

وتضمن البيان عددًا من الإجراءات الاحترازية التي يشترط توافرها وتطبيقها لدخول مملكة البحرين؛ لضمان سلامة المسافرين وسلامة المقيمين، في الوقت الذي عقدت الجهات المختصة على جسر الملك فهد بالجانبين السعودي والبحريني، مؤخرًا، اجتماعات دورية للتنسيق حول إجراءات عودة السفر بين المملكتين، وتشكيل لجان مشتركة لتبادل المعلومات اللازمة، التي تضمن سرعة إنهاء إجراءات المسافرين.

حركة كبيرة

وتوقعت المصادر أن يشهد جسر الملك فهد حركة عبور كبيرة من المسافرين مع بداية فتح المنفذ، وأن هذه الحركة لا تقارن بالازدحامات السابقة قبل قرار الإغلاق، نظرًا للاشتراطات التي سيتم تطبيقها على المسافرين ضمن الإجراءات الاحترازية عن فيروس «كورونا».

إشارات خضراء

وتأتي هذه التطورات بعد مرور ما يقارب 434 يوما على إغلاق منفذ جسر الملك فهد، حيث ستعاود الإشارات الخضراء عملها بكافة مسارات إدارتي الجوازات والجمارك، في ظل انتهاء الإدارات الخدمية من استعداداها لاستقبال المسافرين بين مملكتي السعودية والبحرين في خامس أيام عيد الفطر المبارك، تواكبا مع قرار رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل.