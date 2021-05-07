شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث آفاق التعاون مع قائد الجيش الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا ، وبحثا آفاق التعاون الثنائي والعلاقات الدفاعية بين البلدين.

وقال سموه عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "رحبّت بأخي الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني في زيارته إلى المملكة.. بحثنا آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا والعلاقات الدفاعية مع جمهورية الباكستان الشقيقة، وحرص بلدينا المشترك على كل ما يخدم أمن واستقرار المنطقة".