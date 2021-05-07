شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الفلسطيني: القضية الفلسطينية حظيت بدعم المملكة في مختلف مراحلها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقصر الضيافة في مكة المكرمة اليوم، معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الأستاذ أحمد نجيب محمد عساف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة ودولة فلسطين.

وأكد الوزير عساف أن القضية الفلسطينية حظيت بدعم ومساندة المملكة في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة.

وقال :" إن للمملكة دور بارز ومميز في دعمها السياسي المستمر لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى تبني المملكة لجميع القرارات الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات السعودية الفلسطينية.

وكان معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني قد وصل إلى جدة أمس وأدى مناسك العمرة.