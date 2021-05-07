شكرا لقرائتكم خبر عن 326 ألف ريال مساعدات «رفقة التكاملي الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر حملتها التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك، تحت عنوان «رفقةً_ورقةً_بهم» من خلال أبرز مشاريعها «رفقة التكاملي الاجتماعي» الذي يواصل انطلاقته لعامه السابع على التوالي عبر «مسار معين»، أحد المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، والذي يهدف إلى الوصول لمرضى الزهايمر في منازلهم، وتقديم خدمات صحية اجتماعية تكاملية عالية الجودة لهم في مختلف أنحاء المملكة ومحافظاتها.

وبلغ إجمالي قيمة مساعدات مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي 326,305 ريالًا، وزعت خلالها الجمعية حتى الآن المئات من الاحتياجات تضمنت «السلال الغذائية»، استفادت منها أسر مرضى الزهايمر بمنطقة الرياض ومحافظاتها، وبجدة، وبالمنطقة الشرقية ومحافظاتها، تحتوي على التمور والأرز والمياه والهدايا الرمضانية والهدايا الصحية، كما يتم إمداد هذه الأسر بالمعينات الصحية والأدوية والخدمات الضرورية الأخرى.

وتسعى الجمعية جاهدة إلى استكمال حملتها بجميع مناطق المملكة.