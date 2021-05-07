شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قواعد لتغذية صحية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأخصائية أماني راضي البطي، إن هناك قواعد تغذية صحية موصى باتباعها في شهر رمضان المبارك منها شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه كالبطيخ والخيار والطماطم، وكذلك تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي؛ لأن الكافيين يسبب كثرة التبول، وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

وأكدت أهمية البدء بثلاث تمرات في وجبة الفطور، وذلك لأن التمر غني بالألياف، وتناول كثيرًا من الخضراوات في الفطور لتزوّد جسمك بالفيتامينات والمغذيات والحبوب الكاملة لتزوده بالطاقة، وتناول اللحوم الخالية من الدهون، وتجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر، وتجنب الإفراط في الطعام عن طريق تناول الطعام ببطء، وتجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات بعد وجبة الإفطار وأهمية الحركة قدر الإمكان مثل المشي يوميًا بانتظام.