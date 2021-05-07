شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس نادي العين: «كورونا» حرمتنا من الدورات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس نادي العين من منطقة الباحة سليمان الغامدي: إن خصوصية شهر رمضان قائمة في كل عام، ولكن تختلف هذه الأيام بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتبعاتها، التي أثرت في المجتمع بشكل عام.

وأوضح في حواره مع ”الخليج 365” أن الجائحة أثرت في مناحي الحياة كافة، ومنها غياب الدورات الرمضانية، مضيفا إنه يفضل أكلات أهل الجنوب، إضافة إلى السمبوسك، والشوربة، والكبسة.

* ماذا جهزت لرمضان هذا العام؟

- رمضان شهر كريم، والأعمال بالنيات في هذا الشهر، ونجتهد في أن نتفرع لأداء العبادات اليومية، والتقرب إلى الله بكل بالأعمال والعبادات ونسأل الله القبول.

* هل هناك اختلاف لرمضان هذا العام عن الأعوام السابقة؟

- خصوصية هذا الشهر الكريم قائمة في كل الأعوام، وستستمر، ووضع الجائحة وظروفها هذا العام والعام الماضي، سبب بعض التغيير عند الجميع، وغيرت في نمط الحياة اليومي، وأسأل الله أن تعود كما كانت، وأن يزيل الغمة عن العباد والبلاد.

* ما برنامجك في رمضان؟

- الذهاب إلى العمل، والعودة إلى المنزل في العصر، والجلوس بالمنزل، وقراءة القرآن للمغرب، والإفطار، وبعد صلاة التراويح، الذهاب إلى النادي، هذا تقريبا البرنامج اليومي في حياتي في شهر رمضان.

* هل يتطلب رمضان تغيير جدول العمل لديك أو تفاصيل حياتك العامة؟

- برنامج رمضان يختلف عن باقي الأشهر، وأحرص كثيرًا على الزيارات العائلية، والاجتماع على مائدة الإفطار مع العائلة.

* ماذا تعني لك الزيارات الأسرية في رمضان؟

- الزيارات الأسرية من الأشياء التي نحرص عليها، والالتقاء على وجبة الإفطار والسحور، التي يكون فيها ألفة وحب بين الجميع.

* وجبتك المفضلة في رمضان، وبماذا تتسحر؟

- أفضل الأكلات الخاصة بأهل الجنوب، إضافة إلى السمبوسك، والشوربة، والكبسة، وغيرها من الوجبات الصحية، التي تساعد الصائم على أداء مهامه بأكمل وجه.

* ما أهم البرامج التي تحرص على متابعتها؟

- نادرًا ما أتابع التليفزيون في شهر رمضان، ولا توجد برامج أتابعها في هذا الشهر الكريم، وأكتفي بقراءة القرآن الكريم وبعض المهام اليومية.

* هل من رياضة معينة تحرص على ممارستها؟

- أحيانًا أمارس رياضة المشي قبل الإفطار.

* ماذا عن تأثيرات جائحة «كورونا» في شهر رمضان؟

- الجائحة أثرت في مناحي الحياة كافة، ومنها الدورات الرمضانية التي كنا نحرص عليها في رمضان، ومتابعتها، والجائحة تسببت في عدم حضور الدورات.

* هل تؤدي العمرة في رمضان أم تزور المدينة المنورة؟

- العمرة في رمضان شيء معتاد، ولكن هذا العام مختلف بحكم التنظيم الخاص بأعداد المعتمرين حفاظا عليهم من الفيروس.

* ماذا عن نشاط القراءة في رمضان؟

- قراءة القرآن الكريم في رمضان من الأشياء، التي يحرص عليها الجميع.

* ما النصائح، التي تقدمها للشباب بشكل عام؟

- أغلب الشباب يحرص على النوم في نهار رمضان، وأتمنى الجميع يحرص على لذة الصيام، وأداء الصلوات في أوقاتها.

* ما العادات، التي تتمنى وجودها في رمضان؟

- الزيارات والاجتماعات العائلية عادة محببة، وأتمنى الحرص من الجميع عليها، والعادة التي أتمنى اختفاءها، هي الازدحام قبل ساعات الإفطار.