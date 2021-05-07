شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان كالعام ولكنه غير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عامًا بعد عام يأتي شهر رمضان الكريم ليجسد أسمى المعاني في العطاء وبذل الخير، ولتبقى ملامح رمضان الماضي باقية في أذهاننا بعد أن كان في وضع استثنائي ومنع تجول جزئي، خاض فيه العالم أجمع تحديات كُبرى، وإجراءات لم يعتد عليها البشر من قبل في عصرنا الحديث.

لن ننسى ذلك الغموض الذي طغى على تلك الأيام، ولا تلك الأفعال التي كُنّا نبتكرها ظنًا منا بأنها ضمن طرق الحماية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وكانت ابتساماتنا كبيرة عندما نتعلم الصحيح ونترك الاجتهاد والخطأ.

وها نحن اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الوطن العظيم بعد الله الذي أعطى أعظم الدروس للكرة الأرضية بأن رفع شعار «الإنسان أولًا» للمواطن والمقيم وتعدى ذلك حتى للمخالف، وسار بنا ضمن خطط استباقية وإجراءات مُتبعة في كل القطاعات الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، وها نحن وبعد أن كان البشر ينتظرون بصيص الأمل باعتماد اللقاحات، أصبحنا اليوم في ظل قيادتنا الرشيدة ننعم بسهولة الحصول عليها بشكل مجاني في جميع مناطق المملكة وبإجراءات لا تُكلف سوى بضع دقائق، وهذا ما يدفعنا للتفكير، أين كنا العام وكيف أصبحنا اليوم، وأن نساهم في دعم جهود دولتنا الحثيثة واستشعار مسؤوليتنا كأفراد بأخذ اللقاح والتشجيع على أخذه والاستمرار في تطبيق كل ما يمكنه حمايتنا وحماية من نحب وحماية وطننا الغالي.

ورغم كل ما حصل ويحدث فقد أنعم الله علينا بوطن عظيم وقيادة تعمل في كل وقت من أجل حاضرنا وصناعة مستقبلنا والأجيال من بعدنا، وهذا لن يكون إلا بتوفيق الله وتعاون الجميع، وما شاهدناه وسمعناه جميعًا من حديث سمو ولي العهد سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن رؤيتنا الوطنية «السعودية 2030» لهو دليل قاطع على الخطوات المدروسة والنظرة المستقبلية، وأن نعمل معًا في سبيل تحقيق المستهدفات والتطلعات.

وما أجمله من شهر «رمضان»، عندما نستشعر عظيم المسؤولية والطاعة لولاة الأمر ونحتسب الأجر بالالتزام وتقديم المصلحة العامة على الخاصة وترك المناسبات الكبيرة والعمل بما يحقق ضمان عدم انتشار الوباء والتقليل منه، ويومًا بعد يوم يثبت لنا مجتمعنا الكريم تميز فكره والتزامه بالرغم من الأمثلة القليلة التي تخالف ولا تمثل المجتمع بأكمله.

وأخيرًا.. أيامنا تمضي وتبقى الذكريات وجميل الأثر، ورمضان خير الأشهر وأفضلها ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويحفظ قادتنا وولاة أمرنا وأن يحفظ علينا أمننا وأماننا.