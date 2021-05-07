شكرا لقرائتكم خبر عن الجريش الأحمر..طبق شعبي قديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طبق الجريش من الأطباق الشعبية القديمة، التي لها فائدتها الكبيرة، ويعتمد على القمح بشكل أساسي، ويتكون من 3 كاسات جريش ينقع في ماء لمدة لا تقل عن 8 ساعات، ونصف دجاجة، أو 2 صدر دجاج بدون عظم، و2 بصل مقطع قطع صغيرة، و2 طماطم مقطعة لقطع صغيرة جدًا أو معصورة، وفليفلة مقطعة إلى قطع كبيرة، و3 فلفل أحمر حار، و2 لومي أسود، و بهارات «فلفل أسود، أحمر، كاري، بهار مشكل».

وتحمس البصل مع سمن نباتي كمية تكون وفيرة، حتى يذبل ويصبح لونه (بني)، ثم نضع نصف علبة معجون الطماطم، ونضع عليه الدجاج، ويتم تقليبه حتى يأخذ لونا، ثم تضاف الطماطم والفليفلة والفلفل الأحمر ويقلب، ثم نضع البهارات، ومكعب واحد من مرق الدجاج، ثم نضع الجريش ونضع ماء، حتى يكون مغطيا الجريش بمقدار كافٍ.

وعندما يغلي نخفف النار حتى يكون الطهي على نار هادئة لمدة ساعتين، مع التقليب بين فترة وأخرى، وإذا احتاج إلى زيادة ماء، وضعنا ذلك حتى يصبح رطبًا، بعدها نخرج اللومي والفلفل الأحمر، ونقوم بضرب الجريش، وأثناء ذلك يتم تحريك المكونات كل 20 دقيقة وخفقه حتى يكون خليطًا، وبعد ذلك يكون جاهزًا لوضعه في الأطباق، ويوضع عليه الحشو والسمن، كما يمكن تزيينه بالفلفل الأحمر واللومي الأسود.