شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 16 ألف سلة غذائية بفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في دولة فلسطين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى أمس الأول، توزيع 16,550 سلة غذائية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالتنسيق مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ودور رعاية الأيتام.

وذكر مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن، سعود الحزيم، أن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين يعد تجسيدًا لدور المملكة في الوقوف مع الدول الشقيقة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي لا يدخر جهدًا في تقديم المساعدات لمحتاجيها.