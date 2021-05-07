شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية المراكز الإسعافية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. جلال العويسى، على جاهزية المراكز الإسعافية بالعاصمة المقدسة والمسجد الحرام.

واطلع «العويس» على عمل الأطقم الإسعافية والمتطوعين بالحرم للوقوف على استعدادات الفرق الإسعافية والتطوعية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، كما اطلع على تجهيزات وآليات مركز إسعاف كدي. وزار رئيس هيئة الهلال الأحمر عددا من المراكز في العاصمة المقدسة والمراكز المحيطة بالمسجد الحرام، مشددا على أهمية تضافر الجهود لخدمة المصلين والمعتمرين بشهر رمضان الكريم والتعاون مع جميع الجهات العاملة للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بما يحقق لهم الراحة والطمأنينة.