شكرا لقرائتكم خبر عن قياس رضا ضيوف الرحمن عن 42 خدمة لـ 11 جهة حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» على قياس رضا ضيوف الرحمن خلال زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- في بذل كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة تجربة المستفيد بالمركز سعد المقرن، أن رحلة المعتمر تُعد من أهم الرحلات التي تُقاس من قبل المركز، التي بدأت منذ عام 1439هـ وحتى الآن، ويقيس المركز 42 خدمة مقدمة من 11 جهازاً حكومياً يتلقاها المعتمر وزائر المسجد النبوي.

وقال: إن المركز اعتمد هذا العام على أداتي قياس لمستوى رضا ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين من خلال استبانات هاتفية مع المعتمرين إضافة إلى تنفيذ أكثر من 110 زيارات للمستفيد الخفي من خلال أشخاص مؤهلين يعملون بشكل خفي بناء على معايير محددة.