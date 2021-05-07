رابط منصة إحسان الخيرية لتلقي التبرعات والزكاة وخطوات التبرع

بعد إطلاق منصة إحسان الخيرية على شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة برعاية من القيادة الرشيدة، والتي تعتبر أحدث حملة خيرية وطنية في المملكة، وذلك لتلقي التبرعات من فاعلي الخير والشركات والمؤسسات غير الربحية، وتم تصميمها لتكون في متناول جميع سكان المملكة، وللمساهمة في تقديم المساعدات للمحتاجين بعدة صور وطرق.

منصة إحسان الخيرية

قد يهمك:

مزايا منصة إحسان الخيرية

وتبرز أهمية المنصة من خلال المزايا التي تتمتع بها وأبرزها:

صُممت المنصة لتكون في متناول اليد وسهولة عملية التبرع في أي وقت ومن أي مكان.

تنوع فرص التبرع لتغطية العديد من جوانب العمل الخيري.

تطبق أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والمالية.

تزويد المتبرعين بتقارير تعكس أثر تبرعاتهم والأوجه التي صُرفت فيها.

تطبق منصة إحسان الخيرية أعلى المعايير التقنية في أمن المعلومات.

تتيح عدة خيارات لتسريع عملية التبرع وأبرزها خاصية التبرع السريع.

ومن مزايا المنصة أنها توفر للمتبرعين حرية الاختيار بين المجالات المتنوعة للتبرع من أجلها ومنها ( تعليمي، اجتماعي، صحي، إغاثي، بيئي، اقتصادي، تقني، وغيرها).

رابط وطريقة التبرع عبر منصة إحسان الخيرية الإلكترونية:

يمكن للمتبرعين إجراء تبرعاتهم من خلال المنصة باتباع الخطوات التالية:

بعد الانتهاء من الخطوات المذكورة، سيتم تحويل المتبرع إلى الصفحة الرئيسية للبنك لاتمام عملية التبرع خلال دقائق من خلال منصة إحسان الخيرية.