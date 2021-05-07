1090 إصابة جديدة وشفاء 982 حالة

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وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 423406 حالات، وعدد حالات التعافي 406589 حالة تعاف، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14حالة، وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7032 حالة.
ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة حاجز الـ10 ملايين جرعة حتى الآن، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزا تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها التي تشهد إقبالا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وبينت وزارة الصحة أن تطبيق «صحتي» أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.
وحثت «الصحة» الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق «صحتي»، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.
وجددت التأكيد أن جميع الجهات خاصة القطاع الخاص يقدم اللقاح مجانا، إسهاما منهم في هذه الحملة الوطنية، لافتة أن جميع مراكز اللقاح متاحة في التطبيق لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.
- إجمالي الإصابات: 423406 حالات
- حالات التعافي: 406589
- حالة إجمالي الوفيات: 7032 حالة
- الإصابات الجديدة: 1090 حالة
- حالات الشفاء الجديدة: 982 حالة
- الحالات النشطة: 9785 حالة
- الحالات الحرجة: 1333 حالة
- الوفيات الجديدة: 14 حالة
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