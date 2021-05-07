القبض على شخص يروج المواد المخدرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض على شخص يروج المواد المخدرة. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج المواد المخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته حشيش مخدر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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