السعودية | أكثر من مليون عام قبل الميلاد.. أقدم استيطان بشري في هذا الموقع السعودي

شكرا لقرائتكم أكثر من مليون عام قبل الميلاد.. أقدم استيطان بشري في هذا الموقع السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعتبر "الشويحطية" بمنطقة الجوف، شمال السعودية، أحد المواقع الأثرية الضاربة جذورها في عمق التاريخ، ويؤكد المؤرخون أنها أقدم المواقع التي استوطنها البشر في الجزيرة العربية، قبل ما يزيد على مليون وثلاث مئة عام مضت قبل الميلاد.

وتقع "الشويحطية" على بعد 45 كم تقريباً إلى الشمال من مدينة سكاكا العاصمة الإدارية لمنطقة الجوف، وتمتد في وادي واسع شمال قرية "الشويحطية".

أثار على أرض الشويحطية

العثور على قطع أثرية

وتعود جذورها التاريخية إلى عصر الألدوان في العصور الحجرية القديمة، حيث كشفت فرق المسح الميدانية عن 16 مستوطنة، ووجد على أرضها نحو 2000 قطعة من الأدوات الحجرية كالسكاكين الحجرية والمطارق ورؤوس السهام وبعض الأدوات المتعددة الأسطح والكروية.

مواقع أثرية

ووفقا لتقرير وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد استوطنها الإنسان لما كانت تنعم فيه من خير وفير في تلك الحقبة، حيث وجد بالموقع تجمع لأدوات حجرية منتشرة على ضفاف وادي الشويحطية، ومجموعة من المواقع الأثرية غير الظاهرة على سطح الأرض.

وأكدت الدراسات أن الإنسان استوطن في هذه المنطقة لما تمتلكه من مقومات معيشية تساعده على العيش فيها كالمراعي التي يتوافر فيها الحيوان والماء والكلأ، وتكشف المعثورات عن وسائل صيد لتلك الحيوانات.