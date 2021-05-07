شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يمنح وسام الملك عبدالعزيز لعدد من منسوبي «الداخلية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم الجمعة، أمرًا بمنح وسام الملك عبدالعزيز، لعدد من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

وحصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية: اللواء فهد بن زيد المطيري، والعميد سامي بن عواض السعدي، بينما نال وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة: العميد باسم بن أمين البدري، العميد عبدالعزيز بن ناصر النويصر، العقيد عبدالرحمن بن أحمد الزهراني، المقدم نايف بن راشد بن سعيدان.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى: العميد عبدالله بن فهد الفارس، العقيد متقاعد خالد بن عبدالعزيز المسعود، العقيد سعد بن عبدالله المعيذر، المقدم عبدالعزيز بن ضاوي العتيبي، فيما حاز على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة: النقيب محمد بن راجح السبيعي، رئيس الرقباء خالد بن غرمان العمري.