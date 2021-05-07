شكرا لمتابعة خبر عن «الحج والعمرة» تؤكد عدم وجود أي تعليمات رسمية بشأن موسم الحج حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، أنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات رسمية بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442هـ..

وشدد المهندس هشام سعيد على حرص المملكة على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج وتضع سلامة الحجيج أولاً، بحسب تصريحاته لـ"العربية.نت"، فيما أكدت الوزارة في وقت سابق، أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج المملكة وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَيْ "اعتمرنا" و"توكلنا".

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنها "جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم عمرة رمضان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية على رأس أولوياتنا"، كما تم رفع الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن التشديد على اشتراط تطعيم العاملين في الحرم المكي ضد فيروس كورونا المستجد.