شكرا لمتابعة خبر عن قرار بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي "المدارس الأهلية والمدارس العالمية".

ويتم ذلك وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات، حيث يستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي.

كما يعمل على زيادة نسبة التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الاسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة اولى في المدارس العالمية.

ويستهدف القرار أيضًا توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجمة مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين.

ويعمل أيضًا على زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.