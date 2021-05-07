︎ .





ضبط رجال مرور منطقة المدينة المنورة قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في “طريق تبوك القديم”. وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بتويتر ،أنه سيتم إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور. Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر مرور المدينة يضبط قائد مركبة مارس التفحيط بطريق تبوك القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.