ضربة موجعة لـ”الأهلي” قبل مواجهة التعاون

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تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب البلجيكي، لورينت ريجيكامب، ضربة موجعة قبل مواجهة التعاون. و تأكد غياب الحارس محمد العويس عن مواجهة الأهلي والتعاون وفقاً لـ”الإعلامي” وليد سعيد، بسبب الإصابة. ويلتقي النادي الأهلي أمام نظيره التعاون، اليوم (الجمعة) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 بدوري المحترفين. ويحتل التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري البرصيد 41 نقطة، بينما الأهلي يأتي بالمركز التاسع وفي رصيده 35 نقطة بعد مرور 25 جولة. Source akhbaar24





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