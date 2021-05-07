في أول دوام بعد عيد الفطر.. تلقي لقاح “كورونا” شرط لدخول الموظفين والمراجعين مقرات “النيابة”

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أعلنت النيابة العامة وضع شرط على منسوبيها ومراجعي مقراتها بتلقي لقاح كورونا للسماح لهم بالدخول إلى مقراتها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية وسبق الموعد، وذلك اعتباراً من أول دوام رسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت النيابة أن على موظفيها ومراجعي مقراتها تفعيل تطبيق توكلنا وإظهار بيانات حصانة المستخدم من فيروس كورونا، كشرط للدخول إلى مقراتها.

وأهابت بالجميع بالمبادرة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على توفير الوقاية والسلامة للجميع، وسعياً للعودة للحياة الطبيعية.

Source akhbaar24

