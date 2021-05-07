تاريخ مواجهات الأهلي والتعاون بدوري المحترفين

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يستعد فريقي التعاون والأهلي لخوض مواجهة مرتقبة، اليوم (الجمعة) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الأهلي والتعاون (21) مباراة بتاريخ دوري المحترفين، حسم الأهلي 8 مباريات في مقابل 5 انتصارات للتعاون.

وحسمت نتيجة التعادل 8 مباريات بين الأهلي والتعاون في تاريخ دوري المحترفين.

ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 41 نقطة فيما يتواجد الأهلي في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

Source akhbaar24

