مانشستر يونايتد يقهر روما الإيطالي.. ويحجز مقعداً في نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

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حجز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مقعداً، في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي. وتعرض “يوناتيد” للهزيمة بنتيجة (3-2) ولكنه فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (6-2) منحه بطاقى العبور للمباراة النهائية بنتيجة (8-5) في مجموع المباراتين.

و ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فياريال الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو الجاري. Source akhbaar24





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