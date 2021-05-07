«المرور» يوضح الإجراءات المطلوبة بحالة الاعتذار عن الاعتراض بشأن المخالفة

أوضح المرور السعودي، اليوم الخميس، الإجراءات المطلوبة في حالة الاعتذار عن الاعتراض بشأن المخالفة.

وأضاف، أن المستفيد في هذه الحالة يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة للرصد الآلي، لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: وُقعت بحقي مخالفة ودخلت منصة أبشر لكن يعتذر عن الاعتراض ولم يطلع صورة مخالفة «الوقف الخاطئ» التي وقعت بحقي آمل حل مشكلتي.

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