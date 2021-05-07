معالجة عاجلة لخدمات تنموية بجمعة ربيعة وأحد ثربان

التقى أمير منطقة عسير تركي بن طلال عبر الاتصال المرئي أهالي مركز جمعة ربيعة المقاطرة بمحافظة بارق وأهالي مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة وذلك بهدف تقديم الخدمات التنموية والاستماع إلى احتياجات الأهالي، وحضر اللقاء مديرو القطاعات الحكومية، ورؤساء اللجان ذات العلاقة بمجلس المنطقة ومشاركة محافظي بارق والمجاردة، ورئيسي المركزين- وعدد من المشايخ والأعيان – ومنسوبي التعليم- وعدد من الشباب والفتيات.

التوجيهات

وانتهى اللقاء بتوجيه مركز جمعة ربيعة المقاطرة، بصيانة العقبة بشكل دوري لتسيهل استخدامها خلال فترة التنفيذ، والتأكيد على استكمال مشروعات السفلتة ومتابعة الشركات المنفذة، ووضع حلول مؤقتة لحين إنهاء أزمة المياه بالمنطقة في أكتوبر القادم، وإيجاد مبنى بديل لمركز الرعاية الصحية الأولية ودعمه بالكوادر والمعدات الطبية وزيادة عدد الساعات التشغيلية.

أما توجيهات مركز أحد ثربان فهي: التنسيق من قبل مدير فرع وزارة النقل بعسير مع رئيس المركز لتحسين طريق أحد ثربان في مده أقصاها ١٠ أيام، وتعزيز العمل بموارد المياه المتاحة حاليًا لحين إنهاء أزمة المياه في منطقة عسير في أكتوبر القادم، وإنهاء جميع المتطلبات التي تخص مخطط واسعة من خلال أمانة المنطقة.

الخدمات

كما تناول اللقاء عدة خدمات ومنها إيصال المياه المحلاة وتحسين الخدمات الصحية لعدم وجود مستشفى أو مركز طوارئ مناوب بالإضافة لنقص الكوادر والمعدات الطبية بالمركز وتعثر عدة مشروعات منها عقبة اخفة وطريق جبران السليم وطريق سهول قحفة نصبة فأغلبها موصلة لمركز جمعة ربيعة والطحاحين وحلي وكذلك القوز والمجاردة وأن الأهالي يعانون من سوء شبكة الاتصالات مما يدفع أبناءهم للخروج والبحث عنها لحضور المنصة مختتماً المحاور بنقص الخدمات البلدية في المركز.

معالجة

وقد وجّه أمير منطقة عسير بمعالجة مشكلة الاتصالات بشكل فوري وعاجل وسرعة استكمال طريق عقبة «أخفه» ولو أدى ذلك لتوقف بقية مشاريع الطرق ودراسة إنشاء بلدية فرعية كما أتيحت الفرصة لمداخلات الأهالي وعرض مطالبهم على سمو أمير المنطقة.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن هذا اللقاء لا يغني عن الزيارة التي وعد بها الأهالي، كما حضرمن جانب محافظة بارق وكيل المحافظة إبراهيم منشط ورئيس مركز جمعة ربيعة ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية ومشايخ وأعيان القبائل وعدد من المعلمين والمعلمات والشباب والشابات والأهالي.