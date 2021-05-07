30 موقعا لتمكين الأسر المنتجة

وأطلقت المبادرة خلال شهر رمضان المبارك، فيما تولى السوق تخصيص مساحات لهذه المبادرة وتوفير الإمدادات اللازمة للأسرة المنتجة لعرض منتجاتها لتفعيل المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التكافــل الاجتماعي، بالشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزا لتحسيـن المشهـد الحضري بالمنطقة.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري، أن المبادرة حاليا ستنفذ فقط في محافظة خميس مشيط في الأقسام الكبيرة من السوق التجاري فهي تعتمد على المساحة المتاحة من الشركة التي تشغل السوق والمبادرة فقط لفترة محدودة، وقد بدأت من 20 رمضان، وتعمل الشركة على دراسة إمكانية توسيعها سنويا مع دخول رمضان، بما يتناسب مع المعطيات، أما عن انتهاء المبادرة ولماذا لا تكون دائمة، فقد ذكر الأستاذ ماجد أن هذا الأمر عائد إلى مدى استفادة الأسر من المبادرة، وكذلك قرار الشركة.
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