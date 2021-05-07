التشهير بصيدلية خالفت ضوابط التخفيضات

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية على وكيل الصيدلية الواقعة بمحافظة الزلفي بعد إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.
يشار إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.
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