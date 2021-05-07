رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارة رسمية للمملكة اليوم

يبدأ رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان زيارته الرسمية إلى المملكة اليوم، تلبية لدعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وستحمل الزيارة التي تستمر يومين ملفات مهمة، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وكذلك بحث عدد من المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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