أمطار وسيول على محافظات عسير

شهدت محافظات المجاردة وبارق ورجال المع والنماص وقراها، ومراكز خاط وجمعة ربيعة عصر اليوم أمطارا غزيرة. وسالت أودية خاط وسفيان وجرّية ووادي هيام بمركز جمعة ربيعة. وتدفقت من جبل رحبان شلالات المياه. كما تجمعت المياه في بعض المواقع في شوارع محافظة المجاردة، بسبب غزارة الأمطار وقوة هطولها. وباشر فريق الخدمات ببلدية المجاردة تنظيف الشوارع وعبارات تصريف المياه.



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