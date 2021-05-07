المديفر يكشف تفاصيل لقاء ولي العهد: التقيته ثلاث مرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث الإعلامي عبدالله المديفر في مقطع فيديو بمناسبة مرور عشر سنوات على بدايته البرامج الحوارية.

وقال المديفر خلال المقطع: كنت محظوظًا للغاية باللقاء التاريخي الذي أجريته مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهنيئًا للسعوديين بهذا القائد المُلهم المختلف”.

وسام فخر في حياتي المهنية

وأضاف عبدالله المديفر أن الكلمات التي قالها سمو ولي العهد في بداية حواري معه: “أنت من خيرة المحاورين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأتشرف أن أكون معك”، بأنها كانت وسام فخر نقشه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حياتي المهنية وسيستمر معي إلى نهاية حياتي الدنيوية.

ولي العهد دائمًا مستعد

وتابع “أول مرة التقيت سمو ولي العهد كان في لقاء طويل مع مجموعة من الإعلاميين، وأتذكر حينها عندما عدت إلى منزلي قابلتني زوجتي وسألتني كيف رأيت الأمير، فأجبتها بكلمتين “دائمًا مستعد”.

وفي اللقاء كان كل إعلامي من الحاضرين يطرح سؤالًا، كان سمو ولي العهد يجيب بإسهاب وباستحضار مدهش للأرقام وكأنه استعد فقط لهذا الملف، وحينما يُسأل في ملف آخر يجيب وبالأرقام وكأنه استعد فقط لهذا الملف.

طموحه عالٍ وإصراره متدفق

وقال المديفر، وفي اللقاء التليفزيوني الذي أجريته مع الأمير التقيت بسمو الأمير ثلاث مرات، يوم اللقاء ويوم قبله ويوم بعده، ودار بيننا حوار مطول.

وتابع عبدالله المديفر “كل قضية تخص البلد كان لدى سمو ولي لعهد تصوران في شدة الوضوح، تصور للوضع الحالي بلغة الأرقام، وتصور آخر واضح إلى أين سيذهب في هذه القضية ويعرف الواقع جدًا ويعرف إلى أن يجب أن يصل، طموحه عالٍ وإصراره متدفق”.



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