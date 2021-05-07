شراكة مجتمعية وجهود مخلصة من المعلمين والمعلمات تختتم عاما دراسيا استثنائيا بنجاح

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وبدأت قصة نجاح الوطن بلغة الأرقام في التحول للتعليم عن بعد في المملكة منذ مارس 2020 مع تعليق الدراسة الحضورية، حيث تمكنت وزارة التعليم بتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ - في أقل من 10 ساعات - من الانتقال إلى التعليم عن بعد، والتكيف مع الأوضاع الجديدة للتعليم بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة دون انقطاع ليوم واحد.
وواصلت التعليم هذا العام تطوير وتحديث المنصات الالكترونية، وأتاحت عدداً من البدائل التعليمية المختلفة لتقديم التعليم عن بعد عبر محتوى يمتاز بالجودة والتميّز، ويواكب المتغيرات والمستجدات على المستويين المحلي والعالمي، حيث وفرت الوزارة (23 قناة فضائية)، وتطبيق الروضة الافتراضية لتقديم تعلم افتراضي شيّق للأطفال من عمر 3-6 سنوات، إلى جانب قنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية (عين).
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