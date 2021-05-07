شكرا لقرائتكم خبر شراكة مجتمعية وجهود مخلصة من المعلمين والمعلمات تختتم عاما دراسيا استثنائيا بنجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة التعليم اليوم العام الدراسي الاستثنائي 1442هـ بنجاح وفق التقويم الدراسي، من خلال استمرار العملية التعليمية عن بُعد في منصة (مدرستي) رغم ظروف الجائحة، والتفاعل المثمر والناجح من جميع عناصر المنظومة التعليمية خلال هذا العام، والشراكة المجتمعية الوثيقة مع الأسر وأولياء الأمور، وخطط العمل التنفيذية للوزارة، ومتابعة إدارات التعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وبدأت قصة نجاح الوطن بلغة الأرقام في التحول للتعليم عن بعد في المملكة منذ مارس 2020 مع تعليق الدراسة الحضورية، حيث تمكنت وزارة التعليم بتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ - في أقل من 10 ساعات - من الانتقال إلى التعليم عن بعد، والتكيف مع الأوضاع الجديدة للتعليم بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة دون انقطاع ليوم واحد.

وواصلت التعليم هذا العام تطوير وتحديث المنصات الالكترونية، وأتاحت عدداً من البدائل التعليمية المختلفة لتقديم التعليم عن بعد عبر محتوى يمتاز بالجودة والتميّز، ويواكب المتغيرات والمستجدات على المستويين المحلي والعالمي، حيث وفرت الوزارة (23 قناة فضائية)، وتطبيق الروضة الافتراضية لتقديم تعلم افتراضي شيّق للأطفال من عمر 3-6 سنوات، إلى جانب قنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية (عين).