شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي الرئيس الجزائري في ضحايا الأمطار والفيضانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأمير محمد بن سلمان، الرئيس الجزائري، في المتوفين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.
وقال ولي العهد « تلقيت نبأ الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب».
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