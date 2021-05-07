الصلاة على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء أمس، صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رحمها الله.

وأدى الصلاة، ابن الفقيدة نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن.

كما أدى صلاة الميت على الفقيدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، والأمير سعود بن عبدالرحمن، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، والأمير سعود بن ناصر بن سعود، والأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وتقبل ولي العهد ونائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة من الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.