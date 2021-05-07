الصلاة على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن

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وأدى الصلاة، ابن الفقيدة نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن.
كما أدى صلاة الميت على الفقيدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، والأمير سعود بن عبدالرحمن، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، والأمير سعود بن ناصر بن سعود، والأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وتقبل ولي العهد ونائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة من الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
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