ولي العهد يوجه بصرف 100 مليون ريال لجمعيات خيرية وسداد ديون 150 سجينا معسرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بصرف 100 مليون ريال من نفقته الشخصية، وفق مسارين الأول في دعم 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة بمبلغ إجمالي قدره 87 مليون ريال جرى الصرف لبعضها بعد تحديد واختيار جميع الجمعيات المستحقة للدعم، فيما خصص المسار الثاني لسداد ديون 150 سجينا معسرا بدعم إجمالي بلغ 13 مليون ريال، على أن يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم.

ويأتي هذا الدعم تحت مظلة «برنامج سند محمد بن سلمان» ليغطي في جانب دعم الجمعيات الخيرية خدمات 8 فئات، حيث تتلقى كل جمعية دعما ماليا ودعما للبرامج التنموية التي تعتمد على التدريب والتأهيل والدعم والاستدامة، بينما يشمل جانب الإفراج عن السجناء سداد ديون نحو 150 سجينا معسرا بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير.

ويعكس استمرار دعم الأمير محمد بن سلمان للعمل غير الربحي في المملكة اهتمامه غير المحدود بالعمل الإنساني ودعم جميع فئات القطاع غير الربحي وفق آليات ومحددات يتضمنها مشروع محمد بن سلمان الخيري، التابع لبرنامج سند محمد بن سلمان.

وتتمثل حوكمة الدعم للجمعيات الخيرية من خلال مراحل عدة بما يضمن تحقيق الكفاءة العالية في الصرف والوصول مباشرة إلى المستفيدين الأكثر احتياجا، ومنها دراسة وتقييم برامج الجمعيات ومدى المنفعة المتحققة للمستفيدين، سواء عبر الدعم المباشر المتمثل في المساعدات المالية وتوفير الأجهزة والعلاج، أو من خلال البرامج ذات الطابع المستدام مثل الدورات التدريبية والتأهيلية للأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات لتمكينهم من دخول سوق العمل وإيجاد مصادر دخل.

يذكر أن ولي العهد كان قد قدم دعما قبل 4 سنوات بمبلغ 100 مليون ريال، استفاد منه 102 ألف مستفيد ومستفيدة من الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان وكبار السن والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة والمتعففة، وشمل 70 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، من خلال «مشروع محمد بن سلمان الخيري»، بعد أن تم العمل وفق توجيهه الكريم بما يحقق أعلى كفاءة، وتطبيق أفضل المعايير، ويضمن تحقيق النتائج المرجوة، وتعظيم المنفعة، من تخصيص هذا المبلغ السخي للجمعيات الخيرية.

وأسهم الدعم الكريم خلال السنوات الماضية في دعم القطاع الخيري والارتقاء بخدماته المقدمة، مما شمل عددا أكبر من المستفيدين.

8 فئات يغطيها دعم الجمعيات الخيرية:





الجمعيات الخيرية النسائية

الجمعيات الخيرية لذوي الإعاقة

الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى السرطان

الجمعيات الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات

الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام

الجمعيات الخيرية لمتلازمة داون

الجمعيات الخيرية للخدمات الصحية

الجمعيات الخيرية لرعاية كبار السن



شروط سداد ديون السجناء المعسرين: