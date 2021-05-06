شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توزيع 6 أطنان.. اختتام برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كينيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتوزيع التمور على مسلمي جمهورية كينيا،تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا، الدكتور محمد بن عبد الغني خياط.

وجرى توزيع 6 أطنان من التمور في العاصمة نيروبي، تسلِّمها بعض حكام ومسؤولي المقاطعات الأخرى، وذلك ضمن الدول المستهدفة في البرنامج الذي يٌنفذ في أكثر من 24 دولة حول العالم.

وجرى التوزيع من خلال الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والأسر الفقيرة، وفق "البروتوكولات" الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.