ضبط 104 أسطوانات غاز هيليوم داخل مستودع مخالف بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة الرياض، مساء أمس الخميس، عن ضبط مستودع غير مطابق للاشتراطات وبه 104 أسطوانات من غاز الهيليوم الخطير.

مستودع مخالف

وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “وافدون يهددون سلامة السكان بتخزين 104 أسطوانات غاز هيليوم في مستودع غير مطابق للاشتراطات البلدية”.

وأكدت الأمانة أن مراقبي أمانة منطقة الرياض أغلقوا الموقع، واستدعوا مالكه لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة.



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