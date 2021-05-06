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شكرا لقرائتكم ضبط 104 أسطوانات غاز هيليوم داخل مستودع مخالف بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07
ضبط 104 أسطوانات غاز هيليوم داخل مستودع مخالف بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أمانة الرياض، مساء أمس الخميس، عن ضبط مستودع غير مطابق للاشتراطات وبه 104 أسطوانات من غاز الهيليوم الخطير.
مستودع مخالف
وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “وافدون يهددون سلامة السكان بتخزين 104 أسطوانات غاز هيليوم في مستودع غير مطابق للاشتراطات البلدية”.
وأكدت الأمانة أن مراقبي أمانة منطقة الرياض أغلقوا الموقع، واستدعوا مالكه لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة.
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