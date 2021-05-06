سلمان الدوسري يحصل على وسام الملك عبدالعزيز: كلي فخر ببلادي وقيادتي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى الكاتب والإعلامي سلمان الدوسري وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسام المؤسس تاج على صدري

وقال سلمان الدوسري عبر حسابه في “تويتر”: “وسام المؤسس تاج على صدري.. وثقة الملك وولي عهده دين في عنقي..”.

شكرًا من أعماق قلبي يا وطني

وأضاف سلمان الدوسري : “كلي فخر ببلادي وقيادتي.. شكرًا من أعماق قلبي يا وطني”.



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